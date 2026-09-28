Fatma Betül Sayan danışmanlarını kovup, sevmediği polisleri de sürgüne yollamış

Fonlara eşi ile beraber milyon yatırıp, operasyonlar başlamadan önce çıkarak 4-5 ayda milyarder olan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında skandal bilgiler çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Faruk Demirel, eski bakanın görevinin daha ilk yılında 4-5 basın müşaviri ile çalışıp hepsini kovduğunu, koruma ekibinde yer alan polisleri Ankara'dan sürüp, gittikleri illerin valilerini arayarak burunlarının sürtmesini istediği gibi flaş detayları anlattı.

"BETÜL HANIM'LA ÇALIŞMAK ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK GİBİYDİ"

Demirel, 2017 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın basın müşaviri olduğu dönemde Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı uçakta olduklarını, devlet protokolü gereği Kaynak'ın 1A'ya oturması gerekirken Fatma Betül Sayan Kaya'nın oturduğunu anlattı.

"Devlet protokolü gereği esasen 1A’da, Başbakan Yardımcısı olduğu için Veysi Bey’in oturması gerekirdi ama Bakan Bey komplekssiz biri olduğu için bunu hiç önemsemedi ve 1B’ye geçip oturdu."

KALEMİ GÜÇLÜ KADIN BASIN MÜŞAVİR İSTEMİŞ

Başbakan Yardımcısı ile hazırladıkları konuşma metni üzerine çalışırken kendilerini Fatma Betül Sayan Kaya'nın da izlediğini aktaran Demirel, biz süre sonra Veysi Kaynak'ın kendisine, Fatma Betül Sayan Kaya'nın basın müşaviri aradığını ve bu müşavirin de mutlaka kadın olması gerektiği iletti.

1 YILDAN KISA SÜREDE 4-5 MÜŞAVİRİ KOVDU

Demirel, kendisine iletilen bu müşavir arama konusunun ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın 1 yıldan kısa sürede 4-5 basın müşaviri ile çalışıp hepsini kovduğunu, koruma ekibinin de defalarca değiştiğini anlattı.

Aktarılanlara göre, koruma ekibinden kovduğu polislerin gittiği illerdeki valilerini de arayan Kaya, 'burunlarının sürtmesini de' istemiş.

Demirel, Fatma Betül Sayan Kaya ile çalışan bazı danışmaların psikolojik destek aldığını da duymuş.

Kaya hakkındaki skandal niteliğindeki bilgiler şu şekilde aktarıldı:

Düşene vurmak bize yakışmaz.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili kararları hem yargı hem de finansal denetleme kurulları layıkıyla alır zaten ama kendisiyle ilgili bir anımı da yazmadan geçemeyeceğim.

2017 yılının sanırım Mayıs ya da Haziran ayı olması lazım.

Ben dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Bey’in Basın Müşaviri olarak çalışıyordum.

Bir gün Bakan Bey’le, bir toplantı için İstanbul’a gitmemiz gerekti.

Uçağa bindiğimizde dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da uçakta olduğunu ve 1A’da oturduğunu gördük.

Devlet protokolü gereği esasen 1A’da, Başbakan Yardımcısı olduğu için Veysi Bey’in oturması gerekirdi ama Bakan Bey komplekssiz biri olduğu için bunu hiç önemsemedi ve 1B’ye geçip oturdu.

Bu sırada uçak henüz hareket etmediği için Veysi Bey, gideceğimiz programda yapacağı konuşmanın metni üzerinde çalışmak için beni yanına çağırdı.

Yanına gittim, benim kaleme aldığım metinde aklına takılan birkaç noktayı sordu, ben de izah ettim.

Bu diyaloğumuzu Fatma Betül Hanım da izledi.

Derken uçak havalandı.

Bakan Bey bir kez daha beni yanına çağırdı.

Bana, Fatma Betül Hanım’ın basın müşaviri aradığını söyledi ve benim gazeteci çevremden, kalemi güçlü, çalışkan ve kesinlikle de ‘kadın’ bir ismi önerip öneremeyeceğimi sordu.

Ben de hemen bir çalışma yapıp, birkaç arkadaşımla konuşup Aile Bakanı’na iletebileceğimiz isimleri belirleyebileceğimi söyledim.

Dediğim gibi de hemen düşünmeye başladım Fatma Betül Hanım’a kimleri önerebilirim diye.

Ancak bir gariplik farkettim.

Fatma Betül Sayan Kaya, yaklaşık 1 yıllık kısa sayılabilecek bakanlık döneminde 4-5 basın müşaviri ile çalışmış ve hepsini de kovmuştu.

Gariptir, koruma ekibi bile defalarca değişmişti.

Beni şok eden şey ise şuydu; kovduğu danışman ya da koruma personelini düşmanı gibi görüyordu.

Polisleri Ankara’dan sürdürüyor, ardından gittikleri ilin valisini arıyor ve onlara da bu personelin ‘burunlarının sürtülmesi’ni özellikle söylüyordu.

Psikolojik destek alan eski danışmanlar olduğunu duydum.

Tabi bunlar söylenti de olabilirdi ama ben kimsenin vebaline girmek istemedim ve kendisine Veysi Bey aracılığıyla hiçbir isim önermedim.

Bakanlığı döneminde kaç basın müşaviri değiştirdi ya da kaç koruma ekibiyle çalıştı net olarak bilemiyorum ama bildiğim, o dönemde Fatma Betül Hanım’la çalışmak adeta ateşten gömlek giymek gibiydi…