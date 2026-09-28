Özgür Özel'den fon skandalına "Madoff" önerisi: Siyasetten isimlerle anılan fon yöneticileri var

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim gazetesine verdiği röportajda gündemdeki fon skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, partisinin krize yönelik hazırladığı 15 maddelik kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu ve diğer siyasi partilerle görüşüleceğini açıkladı.

Özel, fon krizinin uzun süredir yapılan uyarılara rağmen gerekli düzenlemelerin geciktirilmesi sonucu ortaya çıktığını savundu. "Biz iktidarda olsaydık böyle bir fon krizi olmazdı" diyen Özel, piyasadaki manipülasyonlara ve kötü niyetli organizasyonlara karşı hükümetin daha önce uyarıldığını söyledi.

Özel, "Belli bir süredir bu piyasalardaki manipülasyonlara, bu tip kötü niyetli organizasyonlara karşı zaten hükümet uyarılıyordu. Uyarılar bir yıldır çok açık ortadayken düzenlemeleri ağustos ayına kadar bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"SİYASETTEN İSİMLERLE ANILAN FON YÖNETİCİLERİ VAR"

Fon krizinin mağdurlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, özellikle faiz yerine alternatif yatırım araçlarına yönelen kişilerin zarar gördüğünü belirtti. Özel, "Seçmen, böyle bir duyguyla yöneldiği fonda dolandırıldı. Bu asrın dolandırıcılığı. Siyasetten isimlerle anılan fon yöneticileri var. Kendileri için yerli ve milli bir ponzi alanı tanımlamışlar ve orada kendi kendilerine şakalaşa şakalaşa milletin geleceğini kararttılar" dedi.

"FON VATANDAŞIN SIRTINA BIRAKILDI"

Özel, mevcut yapıdaki fon yönetim şirketlerine ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Bu kurdukları, var ettikleri, köpürttükleri, büyüttükleri fonu vatandaşın sırtına bıraktılar ve kaçtılar" ifadelerini kullandı.

Fon krizinin çözümü için geçmişte ABD'de yaşanan Bernard Madoff vakasına işaret eden Özel, kapalı dönemde fon üzerinden kimlerin kazanç sağladığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Özel, "Kapalı dönemde kim kazandı? Açık dönemde kim kazandı? Kim ne para koydu, ne kadar koydu?" sorularının yanıtlanması gerektiğini belirterek, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir yöntem önerdi.

Özel, "Herkese koyduğu parayı geri verip, orada elde ettiği fahiş karları tahsil edip, fona koyup ondan sonra fona yatırım yapanlara bölüştürmek lazım" dedi.

Madoff vakasında benzer bir yöntemin uygulandığını savunan Özel, "İki şey oldu. Bir, mağduriyet minimize edildi. İki, benzer facialar, felaketler yaşanmamaya başladı" diye konuştu.

15 MADDELİK KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Özel, fon krizine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin ayrıntılarını da paylaştı. Teklifin Ümit Özlale'nin imzasıyla, 11 ekonomistin dört günlük çalışması sonucunda hazırlandığını belirten Özel, düzenlemenin 15 maddeden oluştuğunu söyledi.

Özel, "Bu konuda Sayın Ümit Özlale'nin imzasıyla 11 ekonomist arkadaşın dört gündür çalıştıkları 15 maddelik bir kanun teklifini Meclis'e sunduk. Bütün partilerin incelemesine sunuyoruz" dedi.

Teklifin diğer siyasi partilerle görüşüleceğini belirten Özel, Meclis'in açılmasının ardından düzenlemenin hızla ele alınmasını istediklerini ifade etti.

Özel, "Biz bu kanun teklifini diğer partilerle görüşeceğiz. Kabul edilmesi noktasında 1 Ekim günü Meclis açıldıktan sonra ilk geçirilecek kanun olarak görüşülmesini önereceğiz. Bizim teklifimiz hemen gündeme gelip kanunlaştırılabilir" diye konuştu. (ANKA)