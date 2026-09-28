Fon Soruşturmasında çarpıcı rakam: Balıkçı İsmet'tin hesabından 3 milyar lira çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali tablonun boyutları netleşiyor. Yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak tanınan İsmet Öğüt adına 1 Temmuz - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Savcılık, söz konusu yüksek tutarlı para hareketlerinin kaynağını, yürütülen fon soruşturması kapsamındaki işlemlerle olan bağlantısını ve bu tutarların hangi hesaplara aktarılarak nihai olarak kimlerin yararına sunulduğunu belirlemek üzere incelemelerini derinleştirdi.

MKK’DAN TÜM İŞLEM GEÇMİŞİ VE BAKİYELER İSTENDİ

Yürütülen soruşturma yalnızca hesaplardaki çıkış tutarıyla sınırlı kalmadı; fonların yatırımcı ve işlem trafiği de doğrudan incelemeye alındı. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yazı yazarak soruşturma konusu fonların kuruluş aşamasından tasfiye sürecine kadar gerçekleşen tüm alım-satım verilerini talep etti. Savcılık ayrıca, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin dökümünü istedi.

ENSAR ÖĞÜT İLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR: TESPİT EDİLMİŞ BİR BULGU YOK

Mali inceleme kapsamında, İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt de mercek altına alındı. Savcılık, söz konusu mal varlığı ve para hareketleri ile Ensar Öğüt arasında herhangi bir ortaklık ya da ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Dosyada yer alan mevcut duruma göre; İsmet Öğüt'ün para hareketleri ile Ensar Öğüt arasında kesinleşmiş bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi tespit edildiğine yönelik herhangi bir bulgu bulunmuyor. İnceleme, böyle bir bağın var olup olmadığının kesinleştirilmesi amacıyla sürdürülüyor.

24 SAATTE DEĞİŞEN TEDBİR KARARLARI

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer aşamasını ise mal varlığı tedbirleri oluşturdu. Fon soruşturması kapsamında 27 Eylül'de, aralarında İsmet Öğüt'ün de bulunduğu 42 gerçek kişinin mal varlığına tedbir kararı uygulanması gündeme geldi. Aynı tarihte 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında da benzer tedbir kararları alındı.

Ancak Başsavcılık tarafından 27 Eylül'de gönderilen ikinci bir yazıyla süreç farklı bir boyut kazandı; 45 firma ve 19 fon hakkındaki mal varlığının dondurulması ve tedbir kararları kaldırıldı. Hemen ardından, 28 Eylül'de 106 kişi, kurum ve fon hakkındaki tedbirlerin yeniden uygulamaya konulduğu yönünde çıkan haberler ise Başsavcılık tarafından yalanlandı.

Mali incelemeler; fonlardan gerçekleştirilen milyarlarca liralık çıkışların kaynağını, paraların nihai adreslerini ve soruşturma konusu mali işlemlerle olan doğrudan bağını ortaya çıkarmak üzere devam ediyor.