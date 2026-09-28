Fon skandalı riski artırdı: Türkiye'nin CDS'i 4 ayın zirvesinde

Fon piyasalarında yaşanan gelişmeler tüm ekonomiyi etkiliyor. Yaşanan skandal sonrası Türkiye piyasaları için uyarı niteliğinde bir veri daha geldi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 27 Mayıs'tan bu yana ilk kez 250 baz puanın üzerine çıktı.

S&P Global Piyasa İstihbaratı verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıllık vadeli borçlarını temerrüde (borcunu ödememeyi açıklama) karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS, cuma gününe göre 1 baz puan yükseldi.

Altı aylık tasfiye takvimi, açıklanan tedbirler ve devam eden gözaltı süreçleri, Türkiye'nin kredi risk primindeki yükselişte etkili olan gelişmeler arasında yer aldı.

Böylece Türkiye'nin 5 yıllık CDS seviyesi 250 baz puanın üzerine çıkarak 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası finans piyasalarında Türkiye'nin kredi riskini fiyatlayan 5 Yıllık CDS USD kontratlarında son haftalarda yaşanan yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Mart ayının ortasında hızla tırmanan CDS risk primi, Nisan 2026 başında 311,12 baz puan ile son 52 haftanın en yüksek zirve seviyesini görmüştü.

Nisan ortasından itibaren sert bir gerileme sürecine giren risk primi, Temmuz ve Ağustos aylarında kademeli olarak düşerek Eylül ayı başlarında 203,98 baz puan ile 52 haftalık dip seviyesini test etmişti. Piyasa analistleri, CDS risk primindeki bu yükselişin küresel borçlanma maliyetleri, uluslararası piyasalardaki risk iştahı ve Türkiye’nin dış finansman koşulları üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurguluyor.

BORSA İSTANBUL İÇİN UYARMIŞTI

Öte yandan MSCI Borsa İstanbul için aylar önce olağan dışı fiyat hareketliliği ve şişirilmiş hisseler olduğu uyarısında bulunmuştu.

Ekonomi yayınları ise fon skandalı sonrası Türkiye piyasası için dikkatli olunması yönünde uyarmıştı.