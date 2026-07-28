Giresun’da 2026 yılı fındık hasadı için takvim belirlendi. Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelindeki fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin netleştiğini duyurdu.

Buna göre sahil kesiminde hasat 8 Ağustos’ta, orta kolda 15 Ağustos’ta ve yüksek kolda ise 22 Ağustos’tan itibaren başlayacak.

Karan, üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için açıklanan bu tarihlere mutlaka uymaları gerektiğini vurguladı. Karan, hasadın belirtilen sürelerde yapılmasının önemine dikkati çekti.

MEVSİMLİK İŞÇİLER ORDU'YA GELDİ

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, belirlenen konaklama alanlarına yerleşmeye başladı.

Karadeniz'de ağustos ayında hasadı yapılacak fındığı toplamak üzere kente ulaşan işçiler, belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurdu. (AA)