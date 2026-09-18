Fethiye'de yollar göle döndü: Şişme yataklarla sel sularında yüzdüler!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı turistlerin şişme yatak ve deniz simidiyle sel sularında yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe genelindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların göle dönmesiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinin önünde de su birikti. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
TURİSTLER SEL SULARINDA YÜZDÜ
Yağışın ardından bazı turistler ise ortaya çıkan manzarayı eğlenceye çevirdi. Turistlerin şişme yatak ve deniz simidi kullanarak suyla kaplanan yollarda yüzdüğü görüldü.
İlginç anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde turistlerin suyla dolan yollarda şişme yataklarla ilerlediği anlar yer aldı. (DHA)