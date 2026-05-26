Fethiye Belediye Başkanı'na saldırıyı adım adım planlamışlar! 1'i çocuk 6 kişi gözaltında

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın silahlı saldırıda bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Biri çocuk olmak üzere toplam 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs saat 16.00 sıralarında, silahlı saldırıya uğradı. Sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralanan Karaca, özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

"SİLAH ÇEKİP EŞİMİ BACAĞINDAN VURDU"

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Çiğdem Karaca, ifadesinde 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını ve bir süre evlerinin yakınında bekledikten sonra ayrıldığı belirtip, "Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta tekrar gördük. Bu defa maskeliydi. Durdurup neden maske taktığını sorduk. Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise vereceğiz' deyince, silah çekip, eşimi bacağından vurdu" dedi.

GÜNLERCE OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Çiğdem Karaca'nın ifadesinden yola çıkan polis, şüphelinin E.T.Ç. isimli bir çocuk olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T.Ç.'nin otobüsle 20 Mayıs'ta Fethiye'ye geldiğini, günlerce olay yerinde keşif yaptığını ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda E.T.Ç.'nin taksiye binerek Bodrum'a geçtiğini belirlendi. E.T.Ç.'nin T.D. ile birlikte Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi. 2 şüpheli, 24 Mayıs’ta saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

BODRUM'DAKİ EVDE ARAMA YAPILDI

Ekipler, şüphelilerin Bodrum'a kaçışında kullanılan taksinin ücretini ödediği belirlenen H.N.'yi de Milas ilçesinde aynı gün saat 05.00 sıralarında gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için ise çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)