Ferdi Zeyrek ve Özel hakkında konuştu: Özel'den AKP Genel Sekreteri İnan hakkında tazminat davası

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatları, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın açıklamalarına ilişkin tazminat davası açtı.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, katıldığı bir canlı yayında, “Sayın Özgür Özel ve arkadaşları, benzin istasyonları, o kirli rüşvet lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarından uzak tutsunlar” ifadelerini kullanmıştı.

GÜRLEK İDDİA ETMİŞTİ

Söz konusu iddia daha önce Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından gündeme getirilmişti. Gürlek, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024’te Manisa’da bir benzin istasyonuna uğradığını belirterek, Böcek’in yeniden aday gösterilmesi karşılığında Özgür Özel’e para verdiği yönünde bir iddia bulunduğunu söylemişti. Gürlek, buna ilişkin baz istasyonu çalışmalarının da soruşturma dosyasında yer aldığını ifade etmişti.

Özel ise iddiayı reddederek, söz konusu tarihte Manisa’da değil Ankara’da bulunduğunu söyledi. Özel’in İletişim Koordinatörü Şevket Yaman da İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan koruma ekibinin kayıtlarına göre Özel’in 15 Ocak sabahı saat 09.35’te Ankara’daki evinden alındığını ve 10.01’de CHP Genel Merkezi’ne girdiğini açıklamıştı. Aynı gün Özel’in Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda isimle Genel Merkez’de görüştüğü belirtilmişti.

BÖCEK’İN AÇIKLAMALARI

Muhittin Böcek de Gürlek’in iddiasını reddetmiş, Manisa’ya, dönemin CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek’in seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlatmak için gittiğini, görüşmede para değil belediyecilik projelerinin konuşulduğunu söylemişti.

Edinilen bilgiye göre, AKP'li İnan’ın Özel ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hedef alan iddiaları yeniden gündeme getirmesi üzerine, Özel’in avukatları İnan’a tazminat davası açtı. (ANKA)