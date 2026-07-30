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Halk TV Türkiye Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını 2 katlı çiftlik evi ile depoya sıçradı. Evleri gözlerinin önünde kül olan aile yangını gözyaşlarıyla izlerken, itfaiyenin geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.

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Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

Edirne'nin Havsa ilçesi ile Osmanlı köyü arasında bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede bölgedeki 2 katlı çiftlik evinin çatısını ve giriş katını sardı. Evde bulunan kadın ve çocuklar binayı terk ederek yol kenarındaki minibüse sığındı.

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Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler - Resim : 2

EV VE DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle evdeki yangın kontrol altına alınsa da çiftlik evi ve malzemelerin bulunduğu depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı tarım aletleri de zarar gördü.

Evlerinin ve mallarının gözlerinin önünde yanışını çaresizlik içinde ağlayarak izleyen aile fertleri, itfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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