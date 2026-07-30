Günlerce fark edilmedi! Kötü koku yayılınca gerçek ortaya çıktı

Manisa Aynı Ali Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli çarşı-mahalle bekçisi Ercüment Kınacı'nın (65) dairesinden yayılan ağır kokular çevredekileri rahatsız etti. Durumdan şüphelenen mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla saat 19.30 sıralarında daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Kınacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, Kınacı'nın vücut bütünlüğünün bozulduğu ve cesedinin yanında kan izleri bulunduğu tespit edilmesi üzerine ölümü şüpheli bulunan Kınacı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. (DHA)