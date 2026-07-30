Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Günlerce fark edilmedi! Kötü koku yayılınca gerçek ortaya çıktı

Günlerce fark edilmedi! Kötü koku yayılınca gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki emekli bekçi Ercüment Kınacı, komşuların kötü koku ihbarı üzerine girilen evinde ölü bulundu. Vücut bütünlüğü bozulan Kınacı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Günlerce fark edilmedi! Kötü koku yayılınca gerçek ortaya çıktı

Manisa Aynı Ali Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli çarşı-mahalle bekçisi Ercüment Kınacı'nın (65) dairesinden yayılan ağır kokular çevredekileri rahatsız etti. Durumdan şüphelenen mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktıKaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla saat 19.30 sıralarında daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Kınacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Günlerce fark edilmedi! Kötü koku yayılınca gerçek ortaya çıktı - Resim : 2

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, Kınacı'nın vücut bütünlüğünün bozulduğu ve cesedinin yanında kan izleri bulunduğu tespit edilmesi üzerine ölümü şüpheli bulunan Kınacı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro