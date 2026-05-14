Evlat acısına dayanamadı: Oğluyla aynı gün hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Sarıçobanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

52 yaşındaki oğlunun vefat ettiğini duyan Hüsne Sarıçobanoğlu, aldığı haber üzerine rahatsızlandı.

ACILI ANNE OĞLUYLA AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

80 yaşındaki kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen oğlu ile aynı gün yaşamını yitirdi.

Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi; ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. (DHA)