Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Evlat acısına dayanamadı: Oğluyla aynı gün hayatını kaybetti

Evlat acısına dayanamadı: Oğluyla aynı gün hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde oğlu Muhittin Sarıçobanoğlu'nun ölüm haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu, rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Evlat acısına dayanamadı: Oğluyla aynı gün hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Sarıçobanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

52 yaşındaki oğlunun vefat ettiğini duyan Hüsne Sarıçobanoğlu, aldığı haber üzerine rahatsızlandı.

Evlat acısına dayanamadı: Oğluyla aynı gün hayatını kaybetti - Resim : 1

Depremzede annelerin yürek yakan anneler günü: "Boynuma sarılıp kutlayacak çocuğum yok"Depremzede annelerin yürek yakan anneler günü: "Boynuma sarılıp kutlayacak çocuğum yok"

ACILI ANNE OĞLUYLA AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evlat acısına dayanamadı: Oğluyla aynı gün hayatını kaybetti - Resim : 3

80 yaşındaki kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen oğlu ile aynı gün yaşamını yitirdi.

Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi; ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Anne Ordu Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro