Evini ve iş yerini kurşunladılar! Kapısına 'ölüm lokması' gönderdiler

İstanbul'un en işlek noktalarında yurttaşın ve esnafın can güvenliği hedefte. Kendilerini "Şapkalılar" olarak adlandıran bir suç örgütü, Nişantaşı'nda iki kardeşten 10 milyon Euro haraç alamayınca art arda kurşunlama eylemleri düzenledi, baskıyı iş yeri önüne "merhum" yazılı lokma aracı göndermeye kadar vardırdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kentin merkezinde iş insanlarının doğrudan hedef alındığı haraç ve tehdit sarmalını ortaya koydu. Yeni Şafak'ın haberine göre, kendilerini "Şapkalılar" olarak tanımlayan suç örgütü, İstanbul Nişantaşı'nda faaliyet gösteren iş yeri sahibi B.V. ile kardeşi S.V.'den 10 milyon Euro haraç talep etti.

"SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİN" DİYEREK HEDEF ALDILAR

Hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, örgütün yöneticisi olduğu belirtilen V.R.A., yurt dışına ait bir telefon hattı üzerinden S.V.'ye ulaştı. V.R.A., iş insanını "Sokağın hakkını vereceksin" sözleriyle doğrudan tehdit ederek haraç istedi.

İki kardeşin bu haraç talebini reddetmesi üzerine, suç örgütü organize şekilde silahlı saldırılara başladı.

DÖRT FARKLI NOKTAYA SİLAHLI SALDIRI

Talebe boyun eğmeyen esnaf ve aile fertleri adım adım hedef alındı. Örgüt üyeleri;

B.V.'ye ait iş yerini,

S.V.'nin eniştesi C.D.'nin park halindeki jipini,

S.V.'nin ortaklığı bulunan Beşiktaş'taki bir ocakbaşını,

S.V.'nin dayısı Y.D.'nin ikamet ettiği evi kurşun yağmuruna tuttu.

CANINA KASTETTİKLERİ İŞ İNSANI İÇİN "MERHUM LOKMASI" DÖKTÜRDÜLER

İddianamedeki detaylara göre örgüt, kurşunlamaların ardından psikolojik baskı ve tehdit dozunu daha da artırdı. Şüpheliler, 12 Ocak 2026 tarihinde Nişantaşı'ndaki mağazanın önüne elektronik tabelasında "Merhum S.V.'nin Ruhuna Fatiha" yazılı bir lokma dağıtım aracı gönderdi.

Durumu fark eden mağaza çalışanının araca yaklaşarak dağıtımın kimin adına yapıldığını sorması üzerine, telefondaki V.R.A.'nın "Sen lokmanı ye, ne yapacaksın kim olduğunu" yanıtını verdiği kayıtlara geçti.

DÖRT KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kent merkezinde yaşanan tehdit, kurşunlama ve şantaj zincirinin ardından soruşturma tamamlandı. Yürütülen adli süreç kapsamında V.R.A., D.A., E.K. ile suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen A.T. hakkında hazırlanan iddianameyle birlikte dava açıldı.