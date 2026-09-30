Evim sisteminde kurallar yarın değişiyor: BDDK’dan yeni sözleşme ve limit kararı

BDDK'nın tasarruf finansman şirketlerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Sözleşme sayısından finansman üst limitlerine ve fon kullanım kurallarına kadar getirilen tüm yeni kısıtlamaların detayları belli oldu.

Bankalardan kredi kullanmak yerine yalnızca hizmet bedeli ödeyerek konut, iş yeri ve taşıt sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu tasarruf finansman ("evim") sisteminde önemli değişiklikler devreye alınıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yeni kurallar kapsamında, her gün milyarlarca liranın işlem gördüğü faizsiz tasarruf finansman yönteminde sözleşme sayıları sınırlandırılırken azami tutarlar ve fon yönetim kriterleri yeniden belirlendi.

EN FAZLA İKİ AKTİF SÖZLEŞME YAPILABİLECEK

NTV'den Burak Taşçı'nın aktardığı bilgilere göre 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan kurala göre, bir kişi tasarruf finansman şirketleriyle en fazla 1 taşıt finansmanı sözleşmesi imzalayabilecek; böylece aynı kişinin aynı anda 2 veya 3 araç için sözleşme yapması engellenecek. Aynı kişinin konut veya çatılı iş yeri kategorisinde de yalnızca 1 sözleşmesi bulunabilecek. Sistem genelinde bir kişinin aynı anda sahip olabileceği toplam aktif sözleşme sayısı en fazla iki (1 taşıt + 1 konut veya iş yeri) ile sınırlandırılacak.

Sözleşme Sayısı ve Katılım Sınırları Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 2026 Finansman Türü Azami Hak Uygulanacak Kural 🚗 Taşıt Finansmanı En Fazla 1 Adet Aynı kişi adına 2 veya 3 araç sözleşmesi yapılamaz; tek taşıtla sınırlandırılır. 🏠 Konut / Çatılı İş Yeri En Fazla 1 Adet Aynı kişinin yalnızca 1 adet konut veya iş yeri finansman sözleşmesi olabilir. 📊 Toplam Aktif Sözleşme Maksimum 2 Sistem genelinde en fazla 1 Taşıt + 1 Konut/İş Yeri olmak üzere 2 aktif sözleşmeye izin verilir. Not: Yeni kurallar 1 Ekim 2026 itibarıyla tüm tasarruf finansman şirketlerinde zorunlu olarak uygulanacaktır.

FİNANSMAN TUTARLARI VE ÜST LİMİTLER GÜNCELLENDİ

Alınan kararla birlikte kişi veya risk grubu bazında belirlenen sözleşme tavan fiyatları artırıldı:

Yenİ Fİnansman Üst Lİmİtlerİ Kişi ve Risk Grubu Bazında Tavan Tutarlar Finansman Kategorisi Azami Sözleşme Tutarı Kapsam / Kural Taşıt Finansmanı 6.250.000 TL Araç alımlarında sözleşme tutarı bu tavan rakamı aşamayacak şekilde yükseltildi. Konut / Çatılı İş Yeri 62.500.000 TL Gayrimenkul ve çatılı iş yeri alımlarında geçerli yeni azami sözleşme büyüklüğü. Toplam Sözleşme Limiti 62.500.000 TL Bir kişi veya risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam parasal tutarı bu sınırı geçemez. ℹ️ Belirlenen limitler, kişi bazında ve dahil olunan risk gruplarının kümülatif toplamında bağlayıcıdır.

ŞİRKET HAVUZUNDAKİ PARANIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ ALANLARA KISITLAMA

Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına iletilen talimata göre, fon havuzlarında ve şirket hesaplarında toplanan kaynakların yüksek riskli varlıklara yönlendirilmesi yasaklandı. Kaynakların hızlı biçimde nakde çevrilebilecek risksiz araçlarda tutulması zorunlu kılındı.

Buna göre tasarruf finansman şirketleri varlıklarını yalnızca şu alanlarda değerlendirebilecek:

BDDK Lİkİdİte ve Güvenlİk Talİmatı Şirket Fonlarının Değerlendirilebileceği İzinli Alanlar Risk Önleyici Zorunlu Yatırım Araçları Varlık Türü İzİn Verİlen Fİnansal Araç Zorunlu Krİter Katılım Bankası Hesapları Katılım bankalarında açılacak özel cari hesaplar veya katılma hesapları Sadece TL Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen yurt içi kira sertifikaları Altına Dayalı Olmayan / TL Katılım Yatırım Fonları Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş katılım esaslı yatırım fonları Risk Değeri 1 veya 2 🔒 Amaç: Tasarruf fon havuzlarının yüksek riskli varlıklardan korunması ve hızlı likit olabilecek risksiz araçlarda tutulmasıdır.

NEMASIZ FON BAKİYELERİNE VE YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERE YENİ SINIR

Tasarruf fon havuzlarında nemasız (getirisiz) şekilde bekletilen tutarlar kontrol altına alındı. Günlük getirisiz bakiyenin, şirketin bir önceki ay sonundaki toplam tasarruf fon havuzunun binde 2’sini aşamayacağı hükme bağlandı. TCMB Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin kapanış saatinden sonra havuza intikal eden tutarlar ise bir sonraki günün hesaplamasına dahil edilecek.

ÖTE YANDAN “YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞME” BARAJLARI DA GÜNCELLENDİ:

Genel yüksek tutarlı sözleşme sınırı 2 milyon 509 bin 800 liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.

Konut veya çatılı iş yeri sözleşmelerinde bu sınır 6 milyon 274 bin 500 liradan 12 milyon 500 bin liraya yükseltildi.

Şirketlerin portföyündeki yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam tutarı, ilgili dönemdeki tüm sözleşmelerin yüzde 5’ini geçemeyecek.

1 Ocak 2025’ten sonra faaliyete başlayan şirketler için bu sınır kademeli uygulanacak; 30 Haziran 2027’ye kadar yüzde 15, 1 Temmuz - 31 Aralık 2027 tarihleri arasında ise yüzde 10 tavanı geçerli olacak.

BDDK Tasarruf Fİnansman Düzenlemesİ Yüksek Tutarlı Sözleşmeler ve Portföy Sınırları Yeni Eşik Değerler ve Kademeli Geçiş Takvimi 1. Güncellenen Yüksek Tutar Sınırları Sözleşme Türü Eski Limit Yeni Limit Genel Yüksek Tutarlı Sözleşmeler 2.509.800 TL 5.000.000 TL Konut veya Çatılı İş Yeri Sözleşmeleri 6.274.500 TL 12.500.000 TL 2. Portföy Payı ve Yenİ ŞİRKETLER İçİn Geçİş TakvİMİ Genel Portföy Tavanı (Mevcut Şirketler) Dönem Sözleşme Tutarının En Fazla %5'i 1 Ocak 2025 Sonrası Kurulanlar (30 Haziran 2027'ye Kadar) Kademeli Tavan: En Fazla %15 1 Ocak 2025 Sonrası Kurulanlar (1 Temmuz - 31 Aralık 2027) Kademeli Tavan: En Fazla %10 ⚖️ Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam sözleşme büyüklüğüne oranı, 2028 yılından itibaren tüm şirketler için kalıcı olarak azami %5 olacaktır.

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Yüksek banka faizlerine alternatif arayanların yöneldiği bu sistemde, talep edilen finansman tutarının yaklaşık yüzde 7'si hizmet bedeli (organizasyon ücreti) olarak peşin tahsil ediliyor. Bunun haricinde tapu harcı, ipotek bedeli veya noter devir ücreti gibi yasal zorunluluklar dışında şirket tarafından faiz adı altında ek ödeme alınmıyor.

Örnek olarak 1 milyon liralık bir araç alımında süreç şu şekilde işliyor:

- 70 bin TL hizmet bedeli ödenerek sisteme giriş yapılıyor.

- Alınacak 1 milyon liralık aracın yüzde 45’ine denk gelen 450 bin TL’lik peşinatın ödenmesi gerekiyor.

- Katılımcı 450 bin TL’yi peşin veya 6 ay içinde taksitler halinde ödediğinde, geriye kalan 550 bin TL’lik finansman tutarı 6’ncı ayın bitiminde şirket tarafından teslim ediliyor.

- Yüzde 45’lik kısmın 6 ayda kapatılması mecburi olmayıp katılımcının bütçesine göre bu ödeme süreci 24 veya 36 aya da yayılabiliyor. Finansman teslimatı, toplam tutarın yüzde 45’i tamamlandığında yapılıyor.

Sİstem Nasıl İşlİyor? 1 Milyon TL'lik Araç İçin Ödeme ve Teslimat Modeli Aşama Aşama Finansman ve Teslimat Süreci Aşama / İşlem Tutar / Oran Detay ve Şartlar 1. Sisteme Giriş 70.000 TL (%7) Sisteme dahil olmak için finansman bedelinin %7'si oranındaki hizmet bedeli peşin ödenir. 2. Ön Birikim / Peşinat 450.000 TL (%45) Aracın %45'ine denk gelen kısım peşin veya taksitler halinde ödenerek tamamlanır. 3. Şirket Finansmanı 550.000 TL (%55) %45'lik ön birikim tamamlandığında, geriye kalan finansman tutarı şirket tarafından katılımcıya tahsis edilir. 4. Teslimat Zamanı ve Esneklik %45 Tamamlanınca • 450 bin TL 6 ayda ödenirse araç 6'ncı ay sonunda teslim edilir.

• 6 ayda ödeme zorunluluğu yoktur; ödeme gücüne göre bu süreç 24 veya 36 aya yayılabilir.

• Teslimat her durumda %45'lik kısım bittiğinde yapılır. Katılımcı %45'lik eşiği ne zaman tamamlarsa, kalan 550 bin TL'lik araç bedeli o tarihte ödenir.

1 MİLYON LİRALIK TAŞIT İÇİN VADE VE TAKSİT SİMÜLASYONU

Mevzuat gereği sistemde araç alımları için en fazla 60 ay, konut alımları için ise 120 ay vade yapılabiliyor. Peşinatsız olarak 1 milyon liralık araç finansmanına giren bir kişinin vade seçeneklerine göre teslimat süreleri şu şekilde hesaplanıyor:

1 MİLYON TL Araç Sİmülasyonu Peşinatsız Vade ve Teslimat Tablosu %45 Birikim Barajına Göre Hak Ediş Süreleri Vade Süresi Aylık Taksit Teslimat Zamanı ve Şartı 12 Ay Vade 83.333 TL 6. Ayda Teslim %45'lik tutara (450 bin TL) 6. ayda ulaşıldığı için araç teslim alınır. 24 Ay Vade 41.666 TL 11. Ayda Teslim %45'lik baraj tamamlandığında hak ediş gerçekleşir. 36 Ay Vade 27.777 TL 16. Ayda Teslim Geriye kalan finansman tutarı 16'ncı ayda katılımcıya ödenir. 48 Ay Vade 20.833 TL 22. Ayda Teslim Finansman teslimatı şirket tarafından 22'nci ayda yapılır. 60 Ay Vade 16.666 TL 27. Ayda Teslim Aracın kalan ödemesi tasarruf şirketi tarafından 27'nci ayda karşılanır. Taşıt alımlarında azami yasal vade sınırı 60 aydır. Taksitler arttıkça aracın teslim tarihi de ötelenmektedir.

PEŞİNATSIZ KATILIM VE KÂR PAYI DURUMU

Sisteme peşinat vermeden uzun vadeli ödeme planlarıyla dahil olmak; enflasyonist ortamda paranın zaman değerini yitirmesi ve satın alınmak istenen malın fiyatının artması riskini doğurabiliyor. Bu doğrultuda uzmanlar, teslimat hakkının bir an önce alınabilmesi için yüzde 45’lik payın 6 ay içinde tamamlanmasını mali açıdan daha öngörülebilir buluyor.

Bununla birlikte, konut veya araç teslim tarihine kadar şirket hesaplarında biriken taksitlere hiçbir kâr payı işletilmiyor. Katılım bankaları cari hesaplar veya katılma hesapları üzerinden aylık ortalama yüzde 2,5 kâr payı dağıtırken, evim sisteminde biriken anapara enflasyon karşısında değer artışı sağlamaksızın teslimata kadar sabit tutuluyor.