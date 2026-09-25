Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Konut vaadiyle büyük vurgun: 1,4 milyar liralık soruşturma

Bursa'da konut yapma vaadiyle 160 kişiden para topladıkları ve kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendiği iddia edilen Sağlıkçılar Kooperatifi yöneticilerine operasyon düzenlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

160 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

KOM ekiplerinin yaptığı çalışmada, kooperatif adı altında konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para toplandığı ancak verilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerin 5 ayrı eylemde 160 kişiyi mağdur ettiği tespit edildiği ve şüphelilerin ayrıca kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kişisel hesaplarına aktardıkları belirlendiği belirtildi.

Ekipler, şüphelilerin "Banka ve diğer kurumları aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve kooperatif hesaplarından kendi hesaplarına para aktararak "Zimmet" suçlarını işlediklerini tespit etti.

300 BİN LİRA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve kooperatif binalarında yapılan aramalarda genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe, 300 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)