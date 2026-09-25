TOKİ'ye aitmiş gibi gösterip 90 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara’da bir kooperatifin, TOKİ’ye ait arsayı kendi mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira aldığı iddiasıyla beş ilde operasyon düzenlendi. Sekiz şüpheli gözaltına alındı, bir kişi aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden yürütülen işlemlerle ilgili dokuz şüpheli hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından adli işlem başlattı.

TAPU GÖRÜNTÜLERİ WHATSAPP'TAN

Adli kaynaklara göre, şüpheli Gökhan K'nin kurucusu olduğu kooperatif, gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsayı kendi mülkiyetindeymiş gibi gösterdi. Şüphelilerin, güven sağlamak için sahte olduğu değerlendirilen tapu kaydı görüntülerini müştekilere WhatsApp üzerinden gönderdiği tespit edildi. Bu yolla 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat sağlandığı değerlendiriliyor.

Soruşturmada arsanın kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi gösterilmesi, sahte tapu kayıtlarının hazırlanıp müştekilere gönderilmesi ve kooperatif üzerinden yapılan tahsilatlar inceleniyor.

Yaklaşık 90 milyon liralık para hareketinin şüpheliler arasındaki dağılımı da araştırılıyor.

BEŞ İLDE SEKİZ GÖZALTI

Başsavcılığın talimatıyla 25 Eylül 2026’da Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da dokuz şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Burcu Ç. Zonguldak’ta, Gurbet Ö. Bursa’da, Murat K. İstanbul’da; Azime K, Gökhan K, Nursena S, Ruhane S. ve Halis Z. ise Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim K'nin Antalya’da yakalanması için çalışmalar sürüyor.