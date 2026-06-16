Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı açığa alındı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci açığa alındı.

Kahveci, hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dönemde soruşturma başlatılmıştı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN SAVCI AÇIĞA ALINDI

Ekran Haber'de yer alan bilgilere göre; süreç kapsamında görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporun tamamlanmasının ardından dosya HSK İkinci Dairesinin gündemine geldi.

Soruşturma kapsamında 18 Mart'ta yayımlanan HSK kararnamesi ile Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

HSK İkinci Dairesinin kararıyla Kahveci geçici olarak açığa alındı. Kararın gerekçesinin ve süreçte yürütülen incelemeye ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.