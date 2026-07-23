Esenyurt'ta yangın paniği: 14 katlı binada tahliye!

Esenyurt ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 1022 Sokak'taki bir sitede saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek yayıldı.

YANGIN 6. KATTA ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

13 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 13 kişi, itfaiye merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sağlık ekipleri, tahliye edilenler üzerinde yaptıkları kontrollerde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu tespit etmedi.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak, yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar araç trafiğine açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

(DHA)