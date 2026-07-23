Son Dakika | Diyarbakır'da yangın

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması bölgede büyük endişe yaratırken, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda alevler tamamen söndürüldü.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı kırsal mahalle yakınlarında henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen bir örtü yangını çıktı. Otluk ve makilik alanda başlayan alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da yardımıyla hızla yayılırken, yükselen yoğun dumanlar çevredeki pek çok noktadan açıkça görüldü.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİN SINIRINA DAYANDI

Yangının rüzgarın yönüyle birlikte yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi, köylerde büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Evlerini ve arazilerini tehdit eden alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü arazözü, itfaiye ekibi ve AFAD personeli sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Engebeli arazi yapısına rağmen ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için stratejik noktalarda savunma hattı oluşturdu.

Havadan ve karadan yürütülen müdahale sayesinde alevlerin önü kesildi ve yangın büyümeden tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede olası bir yeniden parlama riskine karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)