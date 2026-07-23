Yoğun bakımda yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yer alan özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. Ünitedeki oksijen bağlantısı sırasında yaşanan parlama sonucunda küçük çaplı yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASTALAR TEDBİREN BAŞKA BİRİME NAKLEDİLDİ

Yangın nedeniyle hastane içerisinde oluşan yoğun dumanın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Bu sırada bazı hastalar olası risklere karşı tedbir amacıyla hastane içindeki başka bir birime nakledildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yaşanan olay sırasında yoğun bakım ünitesinde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, aynı hastanede hemen tedavi altına alındı. (AA)