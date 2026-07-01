Eşen Çayı'nda kayıp olarak aranan 21 yaşındaki genç ölü bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iddiaya göre serinlemek amacıyla Eşen Çayı’na giren 21 yaşındaki Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlımjonov, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

EVE DÖNMEYİNCE AİLESİ MERAK ETTİ

Olay, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Seydikemer'e bağlı Çobanlar Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek isteyen Shoyadbek Khlımjonov, Eşen Çayı’na girdi. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen gençten haber alınamadı.

Durumdan şüphelenerek çayın kenarına gelen ailesi, Khlımjonov’a ait kıyafetleri ve cep telefonunu bulunca büyük bir panik yaşayarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

DALGIÇLAR SAATLERCE ARADI

Olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun akıntılı olması sebebiyle bölgeye dalgıç ekipleri de çağrıldı. Eşen Çayı’nda titizlikle yürütülen ve saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Talihsiz gencin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla morga kaldırıldı.

Yaşanan acı olayın ardından konuşan Çobanlar Mahalle Muhtarı Bayram Akgüç, “Serinlemek için çaya girmiş. Saat 15.00 sıralarında eve dönmeyince ailesi şüphelenerek çay kenarına geliyor. Burada kıyafetlerini ve telefonunu bulunca ekiplere haber veriyor. Yapılan çalışmalar sonucunda da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)