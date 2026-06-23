Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran akşamı Maltepe'deki evinin önünden zorla kaçırılmıştı. Yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan Karaal olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen 5 yeni şüpheli daha Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçak durumdaki şüphelileri önce Sakarya'da bir bungalovda saklandıklarını tespit etti. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği baskından birkaç saat önce şüphelilerin bu adresi terk ettikleri anlaşıldı. Güvenlik güçleri, kaçakların kullandığı aracı Kocaeli sınırları içerisinde terk edilmiş halde buldu. Arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri, şahısların gece yarısı Kocaeli'ndeki lüks bir villada gizlendiklerini tespit etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin saklandığı villaya, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı anların operasyon görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan şahıslardan 3'ü, Erhan Karaal'ın kaçırılma eylemini gerçekleştiren kilit isimler olduğu belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından olayla ilgili yeni gözaltların olabileceği öğrenildi.