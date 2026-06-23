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Halk TV Türkiye Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı

Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı

İBB yöneticisi Erhan Karaal'ı kaçıran 5 şüpheli, Kocaeli'de saklandıkları villada özel harekat operasyonuyla yakalandı. Bungalovdan kaçan şüphelileri terk edilmiş araçları ele verirken, operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran akşamı Maltepe'deki evinin önünden zorla kaçırılmıştı. Yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan Karaal olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen 5 yeni şüpheli daha Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 kişi daha gözaltına alındıSon dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı - Resim : 2

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçak durumdaki şüphelileri önce Sakarya'da bir bungalovda saklandıklarını tespit etti. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği baskından birkaç saat önce şüphelilerin bu adresi terk ettikleri anlaşıldı. Güvenlik güçleri, kaçakların kullandığı aracı Kocaeli sınırları içerisinde terk edilmiş halde buldu. Arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri, şahısların gece yarısı Kocaeli'ndeki lüks bir villada gizlendiklerini tespit etti.

Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin yakalanma anları ortaya çıktı - Resim : 3

Erhan Karaal'ı olmayan 500 kilo altın için kaçırıp dövmüşlerErhan Karaal'ı olmayan 500 kilo altın için kaçırıp dövmüşler

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin saklandığı villaya, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı anların operasyon görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan şahıslardan 3'ü, Erhan Karaal'ın kaçırılma eylemini gerçekleştiren kilit isimler olduğu belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından olayla ilgili yeni gözaltların olabileceği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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