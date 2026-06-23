Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı.

BUGÜN 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında ilk etapta 12 şüpheli yakalanmış, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanmış ve diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILMIŞTI

17 Haziran'da Maltepe'deki evinin yakınında zorla bir araca bindirilerek kaçırılan ve daha sonra kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 6 kişinin tutuklandığı olayın ardından çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırma eylemini şüphelilerinden 2'sinin aralarında olduğu 4 kilit ismin Kocaeli'nin Çağırkan köyünde bir villada saklandığını tespit etti. Düzenlenen gece yarısı operasyonuyla Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

"SENİ VATAN ŞUBE'YE GÖTÜRECEĞİZ"

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni detaylar, olayın planlı yapısını da gözler önüne serdi. Görüntülerde Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp, "Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz" diyerek araca bindiren şüphelilerin, eylemi gerçekleştirmek üzere özel olarak Diyarbakır’dan geldikleri ortaya çıktı. İzlerini kaybettirmek için profesyonelce hareket eden zanlıların, olay sırasında iki farklı araç kullandıkları ve Kayışdağı bölgesinde araç değiştirerek kaçtıkları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan şüphelilerden 3 kişinin çeşitli suçlardan suç kaydı çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor.