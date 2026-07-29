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Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı

Eren Ali Bingöl kendisinden önce Tuzla Belediyesi yönetimindeki üst düzey koltukları AKP'ye geçirmiş! Basın Yayın Müdürlüğü'nden yardımcısına kadar yeni atamaları ortaya çıktı. AKP'li eski Başkan Şadi Yazıcı'nın sağ kolunu da yönetime aldı.

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Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı
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Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçeceği iddiaları tartışılırken, Tuzla Belediyesi'nde AKP'li isimlere peş peşe üst düzey görevler verildi. Basın Yayın Müdürlüğü'nden başkan yardımcılığına kadar yapılan atamalar ortaya çıkarken, AKP'li eski Başkan Şadi Yazıcı'nın ekibinden bir isim de yönetime girdi.

EREN ALİ BİNGÖL KENDİSİNDEN ÖNCE KOLTUKLARI AKP'YE GEÇİRMİŞ!

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, belediyedeki üst yönetim kadrolarında değişikliklere gitti.

Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı - Resim : 1

Bu kapsamda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine, daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olan ancak seçilemeyen İlhan Çöpoğlu getirildi.

ATAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Atamaların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı döneminde başdanışmanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Müdürlüğü ve TUZYAP Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Harun Oğuzhan, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı - Resim : 2

İskan ve Ruhsat İşleri Müdürlüğü de doğrudan Harun Oğuzhan'a bağlandı.

Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı - Resim : 3

Eren Ali Bingöl'ün, seçim sonrası Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirdiği ve avukatlık bürosundaki ortağı olan Av. Eray Bektaş'ı Dış İlişkiler Müdürü yaptığı, Bektaş'ın da doğrudan Belediye Başkan Yardımcısı Harun Oğuzhan'a bağlandığı belirtildi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün yüzüne yüzüne söylediler! AKP'ye geçersen...Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün yüzüne yüzüne söylediler! AKP'ye geçersen...

Kritik bu atamalarla devir teslim sürecinin doğrudan yeni yönetim tarafından takip edilmesi amaçlandığı konuşulmaya başlandı.

Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı - Resim : 5

Eren Ali Bingöl'ün Özel Kalem Müdürlüğü görevine, AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı ve eski Bakan İdris Güllüce'nin yeğenini getirdiği, ardından ise AKP'li Başiskele Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan bir ismi Tuzla Belediyesi yönetimine transfer ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tuzla Belediye AKP CHP İstifa
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