Eren Ali Bingöl kendisinden önce koltukları AKP'ye geçirmiş! Atamaları ortaya çıktı

Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçeceği iddiaları tartışılırken, Tuzla Belediyesi'nde AKP'li isimlere peş peşe üst düzey görevler verildi. Basın Yayın Müdürlüğü'nden başkan yardımcılığına kadar yapılan atamalar ortaya çıkarken, AKP'li eski Başkan Şadi Yazıcı'nın ekibinden bir isim de yönetime girdi.

EREN ALİ BİNGÖL KENDİSİNDEN ÖNCE KOLTUKLARI AKP'YE GEÇİRMİŞ!

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, belediyedeki üst yönetim kadrolarında değişikliklere gitti.

Bu kapsamda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine, daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olan ancak seçilemeyen İlhan Çöpoğlu getirildi.

ATAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Atamaların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi. AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı döneminde başdanışmanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Müdürlüğü ve TUZYAP Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Harun Oğuzhan, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

İskan ve Ruhsat İşleri Müdürlüğü de doğrudan Harun Oğuzhan'a bağlandı.

Eren Ali Bingöl'ün, seçim sonrası Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirdiği ve avukatlık bürosundaki ortağı olan Av. Eray Bektaş'ı Dış İlişkiler Müdürü yaptığı, Bektaş'ın da doğrudan Belediye Başkan Yardımcısı Harun Oğuzhan'a bağlandığı belirtildi.

Kritik bu atamalarla devir teslim sürecinin doğrudan yeni yönetim tarafından takip edilmesi amaçlandığı konuşulmaya başlandı.

Eren Ali Bingöl'ün Özel Kalem Müdürlüğü görevine, AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı ve eski Bakan İdris Güllüce'nin yeğenini getirdiği, ardından ise AKP'li Başiskele Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan bir ismi Tuzla Belediyesi yönetimine transfer ettiği öne sürüldü.