Erdoğan'ın yüzde 50+1 oy potansiyeli artık yok mu? "Sistemde değişiklik kaçınılmaz" yorumu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden yüzde 50+1 oy alma potansiyelinin kalmadığını savunan sosyolog Semih Turan, Cumhur İttifakı’nın da bu tabloyu gördüğünü öne sürdü. Turan, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyonun ya da daha kapsamlı bir değişikliğin “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değiştirilerek yeni bir hükümet modeline geçilebileceğine ilişkin tartışmalar siyaset kulislerinde gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sistemin en önemli unsurlarından olan cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 şartının da değiştirilebileceği iddiaları tartışılırken, sosyolog Semih Turan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MEVCUT SİSTEMLE BİR KEZ DAHA SEÇİME GİDİLMESİNİN İKTİDAR AÇISINDAN ZOR"

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre Turan, yaklaşık iki yıldır mevcut sistemle bir kez daha seçime gidilmesinin iktidar açısından zor olduğunu dile getirdiğini belirtti. Altılı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının mimarları arasında yer alan hukukçu Serap Yazıcı Özbudun’un AKP’ye katılmasının ardından bu ihtimalin daha da güçlendiğini ifade eden Turan, sistem değişikliği tartışmalarının Erdoğan’ın yeniden seçilme hesabıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

‘DEĞİŞİKLİK İKTİDAR AÇISINDAN KAÇINILMAZ’

Mevcut sistemde cumhurbaşkanı adaylığının, Meclis’teki sandalye dağılımından daha belirleyici olduğunu belirten Turan, Erdoğan’ın yeniden seçilme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turan, "Muhalefetin adayının kim olacağı elbette önemli ancak asıl mesele Erdoğan’ın artık yüzde 50+1 oy alma potansiyelinin görülmemesidir. Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı araştırmalarda da bu tabloyu gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle sistemde bir revizyon ya da daha kapsamlı bir değişiklik kaçınılmaz görünüyor" dedi.

Turan, yapılabilecek değişikliğin Altılı Masa’nın daha önce önerdiği güçlendirilmiş parlamenter sistemle birebir aynı olmayabileceğini, ancak mevcut sistemin revize edilerek farklı bir modele dönüştürülebileceğini söyledi.

"SEÇMEN PARLAMENTER SİSTEMİ İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yapılan kamuoyu araştırmalarına da değinen Turan, seçmenlerin önemli bölümünün mevcut sistemin değiştirilmesini istediğini savundu.

Turan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile parlamenter sistem arasında tercih sorulduğunda seçmenlerin yaklaşık üçte ikisinin parlamenter sistemi tercih ettiğini belirterek, “Yani seçmenin büyük bölümü parlamenter sistemi istiyor. Cumhur İttifakı da sürekli ölçüm yaptırıyor ve bu eğilimi görüyordur” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİ ANAYASA MASASINA ÇEKME HESABI

Turan’a göre iktidar, olası bir sistem değişikliği önerisini muhalefete "parlamenter sisteme dönüş" başlığı üzerinden sunabilir. Böyle bir adımın, anayasa değişikliği için gerekli siyasi desteğin sağlanmasına yönelik bir hesap taşıyabileceğini belirten Turan, parlamenter sisteme dönüşün anayasanın tek bir maddesinde yapılacak değişiklikle mümkün olmayacağını söyledi.

Parlamenter sisteme geçişin kapsamlı bir anayasa ve sistem değişikliği gerektireceğini ifade eden Turan, “İktidar, ‘Gelin parlamenter sistemi konuşalım’ dediğinde muhalefetin buna hayır demeyeceğini düşünüyor olabilir. Bu yönde bazı adımların atıldığı görülüyor” dedi.

Turan, sonbaharın ardından sistem revizyonu ve parlamenter sistem tartışmalarının siyasetin gündeminde daha fazla yer alacağını öngördü.