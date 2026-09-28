Erdoğan'ın bilgilerini sorgulamışlardı: Eski MASAK yöneticisi dahil 4 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçlamasıyla başlattığı soruşturma, devlet kurumlarındaki kritik bilişim altyapısına yönelik ihmal ve yapılanmaları gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) kullandığı Entegre Mali İstihbarat Sistemi’nin (EMİS) dijital altyapısının 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerce geliştirilip sürdürüldüğüne yönelik somut bulgulara ulaşıldı.

İnceleme tutanaklarına göre, EMİS yazılımını 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. geliştirdi. Bu şirket ile MRD A.Ş. ve 15 Temmuz sonrası 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında doğrudan ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu tespit edildi. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının örgütün askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Bu şahısların önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktığı kayıtlara geçti.

SİSTEM DEVRE DIŞI BIRAKILDI, LOG KAYITLARI TUTULMADI

Devletin mali istihbarat havuzundaki işlemler incelendiğinde, güvenlik zafiyetleri ve sisteme yönelik yetkisiz müdahaleler saptandı.

Soruşturma dosyasındaki teknik inceleme sonuçlarına göre, sistemde yer alan Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma mekanizması devre dışı bırakıldı. Bu işlemin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara yönelik geriye dönük sorgulamalar yürütüldü.

İncelemelerde ayrıca bazı sistem kayıtları ile veri alanlarına sonradan müdahale edilmiş olabileceğine dair deliller elde edildi. MASAK sisteminde yönetici yetkisine sahip kullanıcıların yaptığı işlemleri geriye dönük olarak denetlemeye yarayan 'log kayıtlarının' dahi tutulmadığı resmi olarak tutanaklara yansıdı.

22 ŞÜPHELİDEN 16'SI YURT DIŞINDA: ESKİ YÖNETİCİ DAHİL 4 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Toplam 22 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında emniyet güçleri, İstanbul merkezli olarak Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 22 şüpheliden 16’sının ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski MASAK Daire Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltındaki diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.