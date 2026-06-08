Erdoğan ile kritik zirve: Venezuela'nın geçici lideri Rodriguez Türkiye'de

Venezuela ile Türkiye arasındaki son yıllarda hız kazanan siyasi ve ekonomik ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirilen ziyaret kapsamında Venezuela'nın geçici devlet başkanı olan Delcy Rodriguez, İstanbul'a geldi. Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği temaslar için Türkiye'de bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda karşılanan Rodriguez'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ağırladı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştiğini duyurdu.

Diplomatik kaynaklara göre Rodriguez'in ziyaretinin en önemli ayağını bugün İstanbul'da yapılması planlanan Erdoğan görüşmesi oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı programında görüşmenin saat 17.30'da Dolmabahçe'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İŞ BİRLİĞİ TEMASI

Görüşmenin merkezinde enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğinin yer aldığı ve Ankara ile Karakas arasında son yıllarda özellikle petrol, doğal gaz ve madencilik sektörlerinde yoğunlaşan temasların daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiği belirtildi. Taraflar daha önce enerji ve maden alanlarında çeşitli mutabakatlara imza atarken, Türk şirketlerinin Venezuela'daki yatırım imkanları da gündemdeki yerini koruyor.

Son dönemde altın madenciliği sahalarında Türk şirketlerinin faaliyet göstermesine yönelik girişimler de dikkat çekmişti.

MADURO DÖNEMİNE DAYANAN İLİŞKİ

Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın siyasi ilişkilerin temelinde ise Erdoğan ile Nicolás Maduro arasındaki uzun yıllara dayanan temaslar bulunuyor. Erdoğan'ın geçmiş yıllarda Maduro yönetimine verdiği açık destek, Ankara-Karakas hattındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynamıştı.

Uzmanlar, Rodriguez'in İstanbul temaslarının yalnızca mevcut işbirliklerini değerlendirmekle sınırlı kalmayacağını, enerji, madencilik ve ticaret alanlarında yeni anlaşmaların da masaya gelebileceğini belirtti.