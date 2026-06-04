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Sırrı Sakık Erdoğan ile görüştü

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Sırrı Sakık Erdoğan ile görüştü

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BARIŞ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Sakık, “Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, “Demokratik Toplum ve Barış” sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.” dedi.

sırrı,

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DEM’li vekil paylaşımında, “Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
DEM Parti Milletvekili
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