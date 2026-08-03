Erdal Beşikçioğlu'nun açığa aldığı kişi üzerine ifade vermiş: Düşmanlık besledi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyedeki bazı ihale, mali işlem ve imar süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturmadaki altı temel suçlamanın önemli bölümünün, eski belediye çalışanı Serkan Kozan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler üzerine şekillendiği belirtiliyor.

Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Serkan Kozan, mart ayında Etimkent A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kozan daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 12 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde iki ayrı ifade verdi. Bu ifadelerde özellikle belediyedeki bazı ihaleler, mali işlemler ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

"DÜŞMANLIK BESLEMESİNDEN KAYNAKLI"

Beşikçioğlu ifadesinde Serkan Kozan’ın iddialarına dair şunları kayda geçirdi:

“Belediye başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca herhangi bir ihalede talimat vermedim, yönlendirmede de bulunmadım, keza sorumluluk ve yetki alanımda da değildir. Serkan KOZAN isimli şahsın hakkımdaki beyanlarının sebebi yukarıda detaylı açıkladığım üzere şahsın yapmış olduğu usulsüzlükleri tespit edip şahıs hakkında iç denetim ve teftiş sonrası suç duyurusunda bulunmam ve açığa almamdan kaynaklı, düşmanlık beslemesinden kaynaklı beyanlardır. Somut bir husus yoktur. Ali ÇOŞAR isimli şahısla ilgili ihale ve firma hakkında herhangi bir talimatım olmamıştır, olması mümkün değildir.”

SUÇLAMALARIN ODAĞINDA HANGİ İDDİALAR VAR?

Emniyetin 207 sayfalık sorgu tutanağına göre Beşikçioğlu hakkında yöneltilen suçlamalar, belediyedeki çeşitli mali işlemler ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına dayanıyor.

Dosyada yer alan başlıca iddialar şunlar: