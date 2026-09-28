Emniyet Teşkilatı Sendikası eylem sonrası ilk kez konuştu: Taleplerini sıraladı

"Emniyet Teşkilatı Sendikası", 28 Eylül’de Türkiye genelinde gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminin ardından sosyal medya hesabından kamuoyuna yönelik detaylı bir açıklama yaptı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın eylem kararını duyurmasının ardından açıklamanın “polisler iş bırakacak” şeklinde yorumlanması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü de açıklama yapmıştı. EGM, eylem kararının sivil personeli kapsadığını belirterek, “Polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

EYLEMİN GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI, TALEPLERİNİ SIRALADI

Emniyet Teşkilatı Sendikası açıklamasında iş bırakma eylemiyle Emniyet Teşkilatında yaşanan intihar vakalarına, ekonomik sıkıntılara ve uzun süredir çözüm bekleyen ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İŞ BIRAKMA EYLEMİMİZİN ARDINDAN KAMUOYUNA

Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bugün gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemiyle; Emniyet Teşkilatımızda art arda yaşanan intihar vakalarına, giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına ve yıllardır çözüm bekleyen ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek istedik.4

Geçtiğimiz yıl 5 sendika üyemizi intihar nedeniyle kaybettik. Geçtiğimiz hafta ise Bursa ve İstanbul’da Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan iki üyemiz intihar girişiminde bulunmuş, tedavileri hâlen devam etmektedir. Son olarak emekli bir Emniyet Teşkilatı mensubunun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesi, yaşanan tablonun ağırlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bir teşkilat mensubumuzu, bir üyemizi daha kaybetmek istemiyoruz.

Her vakanın bireysel ve çevresel etkenleri farklılık gösterebilir. Ancak ağırlaşan geçim sıkıntısı, ekonomik yetersizlikler, baskı ve mobbing, keyfî görevlendirmeler, çalışma koşulları ve gelecek kaygısının teşkilat mensuplarımız üzerinde oluşturduğu yük de görmezden gelinmemelidir. Geçim sıkıntısının, çaresizliğin ve umutsuzluğun teşkilatımızın kaderi hâline gelmesini kabul etmiyoruz.

Eylemimizle aynı zamanda yıllardır çözüm bekleyen haklı taleplerimizi bir kez daha gündeme taşıdık. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge, eşit işe eşit ücret, ücretsiz ulaşım, 5510 sayılı Kanundan kaynaklanan emeklilik kayıplarının giderilmesi ve emeklilere yansıtılmayan seyyanen artış başta olmak üzere sorunlarımız artık somut çözümler beklemektedir. Teşkilatımızın en üst yöneticilerinin dahi mali haklar bakımından emsallerinin gerisinde kaldığı bir ortamda bu sorunların görmezden gelinmesi mümkün değildir.

Eylem kararımızın herhangi bir kişi, kurum veya makamı hedef almadığını daha önce de açıkça ifade ettik. Bugün ortaya koyduğumuz irade, sorunlarımızın görünür hale gelmesi, teşkilat mensuplarımızın sesinin duyulması ve çözüm için gerekli adımların atılması içindir.

Emniyet Teşkilatında görev yapan sivil memurlar tarafından kurulmuş ve yönetilen tek sendika ve sivil toplum örgütü olarak, diyalog ve çözüm süreçlerinin başlıca muhataplarından biri olmamız gerektiğine inanıyor, teşkilatımızın sorunlarının çözümünde aktif sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Eylemimizin uygulanması sürecinde gösterilen hassasiyet ve yapıcı yaklaşım yönünde irade ortaya koyan tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğumuz iradenin görülmesini, dile getirdiğimiz talepler doğrultusunda ekonomik ve sosyal haklarımızın iyileştirilmesine yönelik kalıcı adımlar atılmasını ve teşkilatımıza yeni kazanımlar sağlanmasını bekliyoruz.

Emniyet Teşkilatı Sendikası

Genel Merkez Yönetim Kurulu"