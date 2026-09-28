Sendika iş bırakacaklarını duyurdu EGM açıkladı: Polisler iş bırakmayacak

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun geçim sıkıntısı çektiğini söyleyerek beylik tabancasıyla hayatına son vermesinin ardından Emniyet Teşkilatı Sendikası 5 gün iş bırakacaklarını duyurdu.

Sendikanın açıklaması ile kamuoyunda polislerin greve gideceği anlaşıldı ancak Emniyet Genel Müdürlüğü duruma açıklık getirdi.

EGM'nin yaptığı açıklamaya göre sendika üyeleri teşkilat bünyesinde görev alan sivil personeller. EGM "Polislerin iş bırakacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Polislerin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. Maddesi ile “Emniyet hizmetleri sınıfı personelin sendika kuramayacağı ve üye olamayacağı” açıkça yasaklanmıştır. Polisler bu kanunu yargıya taşısa da sonuç alınamadı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu, eylem kararının arkasındaki ağır tabloya dikkat çekerek eylem gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Açıklamada, son beş günde 7 emniyet teşkilatı mensubunun yaşamına son verdiği, Bursa ve İstanbul’da görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı personeli iki üyenin intihar girişiminde bulunduğu ve Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir teşkilat mensubunun yaşamına son verdiği hatırlatılarak "Bu tablo artık görmezden gelinemez" vurgusu yapılmıştı.