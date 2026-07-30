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Halk TV Türkiye Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal’ın, tartıştığı 19 yaşındaki emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
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Olay, 28 Temmuz’da akşam saatlerinde, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 1

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 2

Dükkanda çıkan tartışmada kan döküldü: Emlakçıyı öldürüp intihar ettiDükkanda çıkan tartışmada kan döküldü: Emlakçıyı öldürüp intihar etti

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 4

4 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal’ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya’ya 4 el ateş ettikten sonra, tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü. (DHA)

Emlakçıyı öldürüp intihar etmişti: Dehşetin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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