Emekli çifte 'terör soruşturması' tuzağı: Tutuklanan 2 şüpheli de 17 yaşında

Aydın'ın Didim ilçesinde oturan F.A. (71) ile E.A. (74) çifti, "terör soruşturması" bahanesi ile telefonda dolandırıldı. Dolandırıcıların yakalanmasına yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si 17 yaşında toplam 4 kişi gözaltına alındı. 17 yaşındaki iki şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

"İSMİNİZ TERÖR SORUŞTURMASINA KARIŞTI" DEMİŞLER

Didim’de yaşayan emekli çift F.A. (71) ile eşi E.A (74), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, telefonda dolandırıldıklarını belirtti.

Çift, telefonda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişilerin, "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı" diyerek kendilerini korkutup, paniğe kapılmalarına yol açtığını anlattı.

DOLANDIRICILARA SERVET VERMİŞLER

Emekli çift, şüphelilerin yönlendirmeleriyle farklı tarihlerde 166 bin 240 avro, 29 adet bilezik, altın küpe, altın bileklik, 20 gram külçe altın, 5 altın yüzük, 13 çeyrek altın ve 9 yarım altını dolandırıcılara teslim ettiklerini de belirtip, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayet sonrası harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ü.Ç. (17), Y.E.S. (17), N.S. (41) ve T.K. (26) olduğu tespit etti.

Aydın polisi tarafından İstanbul, İzmir ve Manisa’da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 YAŞINDAKİ İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda şüphelilerin 4'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ü.Ç. ile Y.E.S. tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı. (DHA)