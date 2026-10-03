Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Pehlivan tepkisi! Hukukçuları göreve çağırdı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, devam eden duruşmalar sırasında başka bir cezaevine sevk edildi. Pehlivan'ın, Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildiği bildirildi. İmamoğlu sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

İmamoğlu, avukatı Pehlivan'ın duruşmalar sürerken başka bir cezaevine gönderilmesini eleştirerek, uygulamanın kötü muamele ve işkence yasağı açısından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İmamoğlu açıklamasında, Pehlivan'ın avukatlık yaptığı ve adaleti savunduğu için bu uygulamayla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Pehlivan'ın cezaevinde tutuklu bulunmasını da hukuksuz olarak nitelendiren İmamoğlu, yaşananlara ilişkin hukukçuları, ilgili kurum ve kuruluşları ile meslektaşlarını harekete geçmeye çağırdı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Avukatım Mehmet Pehlivan'a yapılan bu zalimliği tariflemek imkânsız.

Bir insanı duruşmaları devam ederken, hiçbir sebep olmaksızın, kötü muamele ve işkence yasağını ihlal edecek bir uygulamayla gece yarısı bir vakitte sürgün etmek nasıl bir devlet anlayışına sığabilir!

Avukat olmak, adaleti savunmak nasıl bir suç?

Cezaevinde tutuklu olması dahi hukuksuz!

Üstüne 'düşman ceza hukuku' işletilmesi!

Tüm hukukçuları, kurum ve kuruluşları, meslektaşlarını göreve davet ediyorum."