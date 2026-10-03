İmamoğlu'nun avukatının gece yarısı apar topar cezaevi değiştirildi: İstanbul Barosu sert çıktı!

İstanbul Barosu, İBB davasında tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gece yarısı saat 03.00 sıralarında ailesine ve avukatlarına haber verilmeden apar topar Çorlu’dan Kandıra F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmesine ilişkin son derece sert bir yazılı açıklama yayımladı.

"EZİYET YASAĞININ İHLALİ"

Yapılan açıklamada, Silivri'de davası süren Avukat Mehmet Pehlivan'ın, yargılandığı mahkemeden yüzlerce kilometre öteye taşınmasının en temel hakkı olan savunma yapma hakkını zorlaştırdığı belirtildi.

Ailesine ve avukatlarına haber verilmeden yapılan bu nakil işleminin Pehlivan'ın avukatlarıyla görüşmesini zorlaştırdığı, duruşmalara katılmasını çileye dönüştürdüğü ve hapishane şartlarını daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

"ANAYASAL GÜVENCELER İHLAL EDİLDİ, EZİYET YASAĞININ İHLALİDİR!"

Tutukluluğun temel haklardan yoksun bırakılma anlamına gelmediğine dikkat çeken İstanbul Barosu, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MEHMET PEHLİVAN'IN KANDIRA'YA SEVKİ EZİYET YASAĞININ İHLALİDİR!

Mesleki faaliyetlerinden üretilen isnatlarla İBB davasında tutuklu yargılanan üyemiz Av. Mehmet Pehlivan, gece saat 03.00 sularında, ailesine ve avukatlarına haber verilmeden Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Kandıra F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmiştir.

Silivri’de duruşmaları devam eden meslektaşımızın, yargılandığı yerden yüzlerce kilometre uzağa gönderilmesi; duruşmalara katılımını eziyete çevirecek bir tutum olup, savunmaya hazırlanmasını ve avukatlarıyla etkili iletişim kurmasını güçleştireceği açıktır. Tutukluluğun yükünü ağırlaştıran bu uygulama kabul edilemez.

Tutukluluk, haklardan yoksun bırakılma hâli değildir. Anayasa’nın 17. maddesi işkenceyi, eziyeti ve insan onuruyla bağdaşmayan muameleyi yasaklamaktadır. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile masumiyet karinesi, Anayasa’nın 15. maddesi uyarınca savaş ve seferberlik hâlinde dahi korunması gereken güvencelerdir. Cezaevi idaresinin her işlemi bu güvencelere uygun olmak zorundadır.

Avukatlık faaliyetlerinin suçlama konusu yapılması savunmanın bağımsızlığını hedef almakta; tutuklu bir avukatın kendi savunmasını hazırlamasının da güçleştirilmesi bu müdahaleyi ağırlaştırmaktadır.

Adalet Bakanlığı, sevkin gerekçesini, neden gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve ailesi ile avukatlarına neden bilgi verilmediğini derhal açıklamalıdır.

İstanbul Barosu olarak, üyemiz Av. Mehmet Pehlivan’a yönelik bu eziyete son verilmesini ve duruşmalarının görüldüğü Silivri’deki ceza infaz kurumuna derhal nakledilmesini talep ediyoruz. Meslektaşımızın haklarının ve sürecin takipçisi olacağız."