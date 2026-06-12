Ehliyet almak isteyenlere kötü haber: Cepleri yakacak rakam açıklandı

Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar için maliyetler önemli ölçüde artış gösterdi. Güncel piyasa verilerine göre, bir sürücü adayının ehliyet sahibi olabilmek için yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik bu fiyat, adayın teorik ve uygulama sınavlarını ilk seferde başarıyla geçmesi durumunda geçerli oluyor. Sınavlarda yaşanabilecek başarısızlıklar, toplam maliyetin daha da yukarılara çıkmasına neden oluyor.

İşte ehliyet alma sürecindeki tüm masraf kalemleri ve bilinmesi gereken detaylar:

SÜRÜCÜ KURSU ÜCRETLERİNDE TABAN FİYAT UYGULAMASI

NTV'den Sena Kiper Sıtacı’nın haberine göre, ehliyet sürecinin en büyük maliyet kalemini sürücü kurslarına ödenen eğitim ücretleri oluşturuyor. İstanbul’da faaliyet gösteren bir sürücü kursunun müdürü olan Ali Köseoğlu, devletin sürücü kursları için belirlediği en alt taban fiyat sınırının 20 bin lira olduğunu ifade etti.

Köseoğlu, serbest piyasa koşulları ve bölgelere göre değişkenlik gösteren fiyatlar nedeniyle bazı sürücü kurslarında bu ücretin 25 bin ila 26 bin liraya kadar yükselebildiği bilgisini verdi.

SINAV GİRİŞ HARÇLARI VE EK ÜCRETLER NELERDİR?

Ehliyet alabilmek için yalnızca kurs ücretini ödemek yeterli olmuyor. Eğitim sürecinin ardından girilmesi zorunlu olan teorik ve pratik sınavların da ayrı ücretleri bulunuyor.

Sürücü kursu müdürü Ali Köseoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, kurs ücretine ek olarak şu ödemelerin yapılması gerekiyor:

e-Sınav (Teorik Sınav) harcı: 1.250 TL

Direksiyon sınavı bedeli: 2.000 TL

Sürücü adaylarına hem teorik sınav hem de direksiyon sınavı için dörder giriş hakkı tanınıyor. Ancak ilk haklarında başarı sağlayamayan adaylar için maliyet tablosu değişiyor.

SINAVDA KALANLAR İÇİN EKSTRA ÜCRETLER DEVREYE GİRİYOR

Sınavlardan geçemeyen adayların her yeni denemesi, bütçeye ek yük getiriyor. Yazılı sınavda başarısız olan bir aday, yeniden sınava girebilmek için her seferinde 1.250 liralık e-Sınav harcını tekrar ödemek durumunda kalıyor.

Direksiyon sınavında başarısız olan adaylar için ise süreç ek eğitim zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Uygulamalı sınavdan kalan adayların, yasal mevzuat gereği iki ders saati daha direksiyon eğitimi alması zorunlu tutuluyor. Bu durum, adayın sürücü kursuna ek ders ücreti ödemesine yol açıyor.

VERGİLER, KART ÜCRETLERİ VE HARÇLARLA BİRLİKTE TOPLAM TUTAR

Sınavları başarıyla tamamlayan adayların ehliyetlerini teslim alabilmeleri için devlet tarafından tahsil edilen diğer yasal ödemeleri de yapması gerekiyor. Ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli (ehliyet kart ücreti), vakıf payı ve sağlık raporu gibi tüm resmi harçlar ve giderler bir araya getirildiğinde, toplam maliyet yaklaşık 35 bin lirayı buluyor.

Uzmanlar, sınavların tek seferde geçilememesi durumunda bu tutarın çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.