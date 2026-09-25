Edebiyatın kalbi İzmir’de atıyor: Uluslararası Festival 10’uncu kez başladı

İzmir, 10 yıldır edebiyatın farklı dillerini, kuşaklarını ve dünyalarını bir araya getiren uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından “Edebiyat İyileştirir” temasıyla düzenlenen festivalin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Festivalin direktörlüğünü şair Haydar Ergülen üstlenirken, dünya edebiyatının önemli isimlerinden Alberto Manguel ile müzisyen, düşün insanı ve romancı Zülfü Livaneli festivalin onur konukları olarak açılış gecesinde İzmirlilerle buluştu.

“EDEBİYAT, İNSANI İNSANA YAKLAŞTIRAN EN GÜZEL İYİLEŞME ALANIDIR”

Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, edebiyatın önemine değindi.

Dünya savaşlarla, yoksulluk ve yoksunluklarla hırpalanırken insanın en çok gereksinim duyduğu şeylerden birinin, kendisini ve başkasını anlayabilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Edebiyat ile başka hayatların içine gireriz. Başkalarının acısını, sevincini, umudunu anlarız. Hayatlarımıza başka pencerelerden bakarız. Şiirler, ifade edemediğimiz duygularımızı söyler. Romanlar, öyküler bizi bilmediğimiz yaşantılara yaklaştırır. Deneme yazıları, zihnimizi açar, düşüncelerimizi genişletir. Bu nedenle edebiyat, insanı insana yaklaştıran en güzel iyileşme alanıdır” dedi.

“İNSANLARIMIZIN KİTAPLA DAHA ÇOK BULUŞMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Konuşmasında gençlere de seslenen Başkan Tugay, “Kitap okuyun. Çok okuyun. Farklı kitaplar okuyun. Sadece size benzeyen dünyaları anlatan kitapları değil; sizi şaşırtan, düşündüren, başka dünyalara götüren kitapları da okuyun. Yazmaya devam edin. Beğenilme kaygısıyla yazmayın, önce kendinizi tanımak için yazın. Düşüncelerinizi özgürce ifade edin. İnsan yazarak çok daha derinlemesine düşünebilir, yeni fikirler üretebilir. Ben küçük yaşlarımdan beri kitap okuyan bir insanım. Kitapların insanın dünyasını nasıl değiştirebildiğini biliyorum. Bu nedenle İzmir’de çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla daha çok buluşmasını çok önemsiyorum. Onların soran, düşünen, sorgulayan, hayal kuran ve yazabilen insanlar olarak yetişmesini istiyorum” diye konuştu.

“HERKESİN EDEBİYAT VE SANATA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı kent hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerine dikkat çeken Tugay, şunları söyledi:

“İzmir’in merkezinden çeperlerine kadar herkesin kitaba, şiire, müziğe, tiyatroya, sinemaya ulaşması için çalışıyoruz. Edebiyat Festivalimizi de dört gün boyunca kentin farklı noktalarına taşıyoruz. Dillerimiz farklı olabilir. Coğrafyalarımız farklı olabilir. Ama edebiyatın ortak bir dili var; insan. Biz bu dilde buluşuyoruz. İnsanı insana yaklaştırarak iyileşmeyi, daha iyi olmayı umuyoruz.”

“ÜLKEMİZDE SANAT OLUYOR AMA SANATI TAKDİR EDEN YÖNETİCİLER LAZIM”

Zülfü Livaneli de böyle bir etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Ülkemizde sanat oluyor ama sanatı takdir eden yöneticiler lazım” dedi.

Festival Direktörü Haydar Ergülen ise edebiyatın zenginleştirdiğini, özgürleştirdiğini ifade ederek, “Edebiyat kültürdür, edebiyat cumhuriyettir. Bu yıl 'Edebiyat İyileştirir' diyoruz. Dünyamızın da ülkemizin de iyiliğe gereksinimi var. Hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu bir dünyaya ve Türkiye'ye gereksinimimiz var. Edebiyat insanları olduğu kadar, toplumları, ülkeleri de iyileştirme görevi görür. Edebiyatın iyiliği ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı kuşatsın istiyoruz” diye konuştu.

Gecenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Alberto Manguel ile Zülfü Livaneli’ye katkılarından dolayı birer plaket verdi.

“KİTAP OLMADAN BİR DÜNYA HAYAL EDİN”

Festival kapsamında Zülfü Livaneli ile Alberto Manguel, “Edebiyat İyileştirir mi?” başlıklı söyleşide katılımcılara edebiyatı ve sanatı anlattı. Livaneli ve Manguel’in söyleşisi, “Edebiyat İyileştirir” temasını yalnızca bir slogan olmaktan çıkararak, edebiyatın acı, kayıp, savaş, umut ve insanlıkla ilişkisini tartışan bir buluşmaya dönüştürdü. Söyleşide edebiyatın insanı insan yapan değerlerle ilişkisi de ele alındı. Manguel, modern dünyanın hızına, teknolojinin ve dijital yaşamın insan ilişkilerini dönüştürmesine dikkat çekerken, kitapların insanın kendi hikâyesini başkasının hikâyesinde bulmasına imkan verdiğini anlattı.

GENÇ EDEBİYATÇILAR FESTİVALDE BULUŞTU

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nin 10 yıllık yolculuğunda bu yıl genç edebiyatçılar da önemli bir yer tuttu. Festival kapsamında lise öğrencileri arasında ikinci kez düzenlenen “Edebiyat İyileştirir” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından 193 eser katıldı. Yarışmada dereceye giren gençler, ödüllerini Başkan Cemil Tugay’ın elinden aldı.

Şiir dalında Hatice Taşçı’nın “Ruhun Kitabı” adlı eseri birinci oldu. Deneme dalında Güneş Batum’un “Ben Birçok Kişiyim” adlı eseri birinciliğe değer görüldü. Yaren Nur Arslan’ın “Bir Teğet Mesafesinde İyileşmek” adlı eseri ikinci, Yusuf Furkan Adsoy’un “Kaybolan Çocuklar Ülkesi” adlı eseri üçüncü oldu. Bade Birgili’nin “Edebiyatın Dayanma Gücü Üzerine” adlı çalışmasına mansiyon verildi.

Öykü dalında ise İzmir’den Gökçe Uygun’un “İç Sesim Edebiyat” adlı eseri birinci oldu. Ezginaz Özyurt’un “İlk Cümle” adlı eseri ikinci, Yağmur Özdoğan’ın “Evin Yolunu Bilen Masal” adlı eseri üçüncü seçildi.