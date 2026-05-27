Edebiyatçılardan "mutlak butlan" kararına tepki: Kayyım rejimine hayır

Aralarında çok sayıda yazar, şair ve akademisyenin bulunduğu edebiyatçılar, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, kararın halk iradesine ve demokratik haklara müdahale olduğu savunuldu.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından çok sayıda edebiyatçı ortak bir açıklamayla karara tepki gösterdi.

“Edebiyatçılardan Adalet ve Demokrasi Çağrısı: Kayyım Rejimine Hayır!” başlığıyla yayımlanan açıklamada, yargı kararının demokratik haklara müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, “İktidar, güdümündeki yargı eliyle temel anayasal haklarımıza bir kez daha darbe vurmuştur” denildi.

Türkiye’nin farklı kesimlerinden 126 yazar, şair ve sanatçıların imzasını taşıyan metinde, halkın iradesi ile seçme ve seçilme hakkının yok sayıldığı savunularak, “Türkiye’nin edebiyatçıları olarak halkın iradesini, seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm bu sistematik hukuksuzluklara itiraz ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye’yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara “Hayır!” diyoruz. Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz. Demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkıyor, tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.“
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
