Ece Güner'in kardeşi gözaltına alındı: 2 saat içinde 400 bin Euro'yu Fransa'ya transfer etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in gözaltına alındı.

2 SAAT İÇİNDE 400 BİN EURO TRANSFER

Özgür Güner'in yaklaşık iki saat içerisinde 400 bin avroyu Fransa merkezli CCF Paris Bank'a transfer ettiği tespit edildi. Güner'in para transferinin ardından yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti aldığı da öne sürüldü.

Bu gelişmeler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Güner'in banka hesaplarına bloke koyduğu, ardından da polis ekiplerince gözaltına alındığı iddia edildi.

Soruşturmada daha önce Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik de gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına, Haluk Levent ile Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen bahis içerikli WhatsApp yazışmaları da girmişti. Ayrıca dosyada yer alan MASAK raporunda, Alper Çelik'in hesap hareketlerinde 2020 yılından itibaren olağan dışı para trafiği tespit edildiği belirtilmişti.