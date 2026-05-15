Düzgün Baba'da skandal kaçak kazı! 4 şüpheli gözaltında

Tunceli'de Alevilerin inanç merkezlerinden biri olan Düzgün Baba'da kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Her yıl binlerce Alevi vatandaşının ziyaret ettiği ve Düzgün Baba'nın "ayak izleri" kabul edilen nişaneler, kazılarak tahrip edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Duruma Alevi kurumları, siyasi partiler ve vatandaşlar tepki gösterirken; Tunceli Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Düzgün Baba İnanç ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyelerinin şikayeti sonrası Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla KOM ve istihbarat birimlerince adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Olaya karışan 3 kişi ile köy muhtarı gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Tunceli’nin kadim inanç ve kültür hafızasında çok özel bir yere sahip olan Düzgün Baba Ziyaretgahı’nda, halk arasında ‘Ayak İzleri’ olarak bilinen kutsal nişanelere yönelik gerçekleştirilen tahribat ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Düzgün Baba Ziyaretgahı; yalnızca bir ziyaret alanı olmayıp, yüzyıllardır dara düşenin sığındığı, niyaz edenin umut bulduğu; rızalığın, maneviyatın, hakikat arayışının ve toplumsal vicdanın simgesi olan kutsal bir emanet niteliğindedir. Bu nedenle söz konusu alanda yaşanan her türlü olumsuzluk, yalnızca fiziksel bir zarar değil; inanç değerlerine, kültürel hafızaya ve toplumsal ortak vicdana yönelik ciddi bir hassasiyet konusu olarak değerlendirilmektedir. İlimiz Nazımiye ilçesinde meydana gelen olayda, Düzgün Baba İnanç ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan şikayette; ziyaretgah alanında bulunan ve halk arasında ‘Düzgün Babanın atının ayak izi’ ve ‘Düzgün Babanın evi’ olarak adlandırılan bölgelerde kazı yapıldığı ve tahribat oluşturulduğu beyan edilmiştir.

Yapılan şikayet üzerine Nöbetçi Nazımıye Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, KOM ve istihbarat birimleriyle birlikte adli tahkikata başlanılmıştır. Olay kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen ilimiz nüfusuna kayıtlı 3 şahıs ile 1 köy muhtarının olduğu tespit edilmiştir. Köy muhtarı ve beraberindeki 3 şahsın Düzgün Baba Dağı’na birlikte çıktıkları ve birlikte döndükleri müşteki ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında toplam 12 şahsın tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır.

Yapılan ön inceleme neticesinde bir şahsın cep telefonu galerisinde; çok sayıda kazı çalışmasına ilişkin görüntü ile olay gününe ait Düzgün Baba Dağı arazisinde çekildiği değerlendirilen çeşitli görüntülerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca köy muhtarı hakkında yapılan idari işlem üzerine görevden uzaklaştırılma işlemi başlatılmıştır. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve özellikle vatandaşlarımız tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana gelen olayla ilgili adli ve idari tahkikat titizlikle sürdürülmektedir." (DHA)