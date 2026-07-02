Durbay ailesinden butlan yönetiminin atamasına tepki: Affetmiyoruz

Yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ailesi, butlan yönetimi tarafından CHP Ankara İl Yönetimi'nde görevlendirilen Gizem Altunsoy'a ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Mutlak butlan ile Genel Başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden oluşturduğu CHP Ankara İl Yönetimi listesinde yer alan Altunsoy'un, Durbay'ın kanser tedavisi sürecinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile tanınıyordu.

Gülşah Durbay'ın ailesi ise kanser hastalığı tedavisindeyken farklı iftira ve ithamlarda bulunan Altunsoy'a dair bir açıklama yayımladı. Durbay'ın sosyal medya hesabından ailesi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gülşah Durbay’ın ailesi olarak, yaşadığı rahatsızlık sürecinde ona acımasızca ve defalarca saldıranlardan biri olan söz konusu şahsın hiçbir şekilde özrünü kabul etmiyoruz.

Zaman geçtikçe yaptıklarının unutulacağını sananları, iş birlikçilerini ve ömür boyu sürecek bir utanca atananları asla affetmeyeceğimizi; rahmetli kızımız Gülşah Durbay’ın da bu ve buna benzer kişilere kesinlikle hakkını helal etmediğini sevenleri ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,

Gülşah Durbay’ın Ailesi

KILIÇDAROĞLU MYK'SI ANKARA İL YÖNETİMİNE ATAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshedip, 17 Haziran'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshetmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Ankara İl Başkanlığı'nı feshetmesinin ardından, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla yeni il yönetimi belirlenmişti.

Yeni yönetimde yer alan Gizem Altunsoy'un ismi, Durbay hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Tepkilerin ardından görevden alındığı belirtilen Gizem Altunsoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: