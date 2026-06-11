Düğününe 2 ay kala kahreden ölüm: iş arkadaşları acı gerçekle yüzleşti

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Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan ve Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Berivan Tunç, mesaiye gitmeyince iş arkadaşları durumdan şüphelendi. Telefon aramalarına cevap alamayan meslektaşları Berivan Tunç'un evine giderek kapı zilini çaldılar. İçeriden hiçbir ses almayan meslektaşları durumu hemen polise bildirdi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Yaklaşık 2 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)