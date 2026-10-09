Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı! 32 yaşındaki öğretmenden acı haber

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir düğün salonunda başlayan ve sokağa taşan kavgada ağır yaralanan sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Yahsan, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yenişehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Kuzen oldukları belirtilen Mustafa Yahsan ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Davetlilerin araya girmesiyle yatışan gerginlik, Hürriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde yeniden alevlendi. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayda taş ve sopalar kullanıldı. Çıkan kavgada sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan ağır yaralandı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kavgada başına darbe alarak ağır yaralanan 32 yaşındaki Mustafa Yahsan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Yahsan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kavgada yaralanan M.Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)