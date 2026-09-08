Doktorları dolandıran akademisyen Fransa'da yakalandı! Kırmızı bültenli firariye ev hapsi

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatih A., kendi geliştirdiğini iddia ettiği bir algoritma ve uygulama üzerinden ABD borsasında yüksek kazanç sağlama vaadinde bulundu. Bu yöntemle, aralarında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının yer aldığı kişilerden yaklaşık 225 milyon lira topladı. İddialara göre süreç yalnızca nakit parayla sınırlı kalmadı; bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı evlerin tapuları dahi "işlemlerin daha kolay yürütüleceği" gerekçesi öne sürülerek Fatih A.'nın üzerine devredildi.

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, EŞİ TUTUKLANDI

Paralarını ve gayrimenkullerini kaybeden yurttaşların şikâyeti üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Türkiye'den ayrılarak yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Interpol üzerinden uluslararası yakalama süreci devreye girdi. Yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelinin eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FRANSA'DA YAKALANDI

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Fatih A. ile ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Fatih A.'nın Fransa'da güvenlik güçlerince yakalandığı ancak hakkında cezaevi yerine ev hapsi kararı verildiği bildirildi.

Süreci yakından takip eden mağdurlardan Prof. Dr. M., karara ve son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Fatih'in Fransa'da yakalandığı bilgisi bize de ulaştı. Fatih ev hapsindeymiş. Avukatlarımız bu bilgiyi teyit etti. Diğer mağdurlarla da görüştük, iade sürecini bekliyoruz.”

GÖZLER İADE SÜRECİNDE

Müşteki avukatı Bahadır Üstüner de kırmızı bültenle aranan şüphelinin durumunu doğrulayarak hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Avukat Üstüner, “Fransa'da yakalandığını ve ev hapsinde tutulduğu bilgisini teyit ettik. Hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yüz milyonlarca liralık kayıpla karşı karşıya kalan mağdurlar, şüphelinin Türkiye'ye iade edilerek yargı önüne çıkarılacağı günü bekliyor.