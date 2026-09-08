Diyarbakırlı usta yeni doğan çocuğuna dünyaca ünlü futbolcunun ismini verdi!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 20 yıldır kalıp ustalığı yapan 37 yaşındaki inşaat işçisi Recep Karakaş, ailesinin tüm itirazlarına rağmen bir ay önce doğan üçüncü çocuğuna dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini koydu.

Yıldız futbolcunun Filistin hassasiyetine dikkat çeken baba, yeni oğluna da Portekizli oyuncunun babasının adını vermeyi planlıyor.

Diyarbakır'da yaşayan 37 yaşındaki inşaat kalıp ustası Recep Karakaş, bir ay önce dünyaya gelen üçüncü çocuğuna hayranı olduğu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adını verdi. Uzun yıllardır inşaatlarda ter döken usta, ailesinin itirazlarına rağmen resmi nüfus kaydına dünyaca ünlü yıldız futbolcunun tam adını yazdırdı.

'BU NE BİÇİM İSİM' DEDİLER

Kayapınar ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda emek veren baba, 2015 yılında eşi Leyla Karakaş ile hayatını birleştirdi. Çiftin Mustafa ve Asel Irmak isimli iki evladının ardından dünyaya gelen son bebek evde beklenmedik bir tartışma başlattı.

Yakın çevresinin karşı çıkmasına rağmen geri adım atmayan Karakaş, akrabalarının yönelttiği eleştirileri kabul etmediğini belirtti.

İlk çocuğuna da bu ismi vermeyi düşündüğünü belirten Karakaş, "Mustafa koyduk. İkincisini koyacaktım, kız oldu. Ona Asel Irmak ismini verdim. 3’üncü çocuğum oldu. Onun ismini Cristiano Ronaldo koydum" diyerek yaşanan süreci anlattı.

MERHAMETİNE HAYRAN

Portekizli yıldıza duyduğu hayranlığın saha dışındaki duruşundan kaynaklandığını söyleyen Diyarbakırlı kalıp ustası, tercihinde sporcunun sergilediği vicdani tavrın belirleyici olduğunu vurguladı.

Yıldız oyuncunun Filistin'e uzattığı yardım eline dikkat çeken Karakaş, "Onun merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim" ifadelerini kullandı.

Evinde derin bir futbol sevgisi yaşandığını aktaran baba, diğer çocuklarının da Al Nassr forması giyen yıldızı büyük bir tutkuyla benimsediğini dile getirdi.

SIRADAKİ ÇOCUĞA BABASININ ADI GELECEK

Yeniden bir erkek çocuk sahibi olması durumunda seçeceği ismi şimdiden belirlediğini vurgulayan Karakaş, isim konusundaki kararlılığını sürdüreceğini bildirdi.

Tereddüt etmeden aynı çizgide kalacağını ifade eden Karakaş, "Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan ‘Jose Dinis Aveiro’ koyacağım" dedi.

Gönlünde derin bir Ronaldo sevgisinin yattığını hatırlatan inşaat ustası, dünyaya yeni bir çocuk gelse bile kararını asla değiştirmeyeceğini söyledi.

EN BÜYÜK HAYALİ İMZALI FORMA

Yıldız futbolcunun kariyerini Manchester United döneminden bu yana ekran başında izlediğini aktaran Karakaş, en büyük dileğinin imzalı bir forma olduğunu kaydetti.

Oğlunun kişiliği konusundaki arzusunu özetleyen Karakaş, "Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun" diyerek çağrıda bulundu.

Diyarbakırlı işçi, Portekizli futbolcudan gelecek olası bir maç davetine de tüm çocuklarıyla birlikte seve seve gideceğini sözlerine ekledi.

(DHA)