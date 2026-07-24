Cristiano Ronaldo emekli olacak

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Portekiz futbol tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

RONALDO'DAN SÜRPRİZ KARAR

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, geleceğine dair dikkat çeken bir karar aldı.

GOAL'de yer alan habere göre; 41 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı'na futbola başladığı yer olan Estadio Jose de Alvalade'de veda etmeye hazırlanıyor.

Haberin devamında Cristiano Ronaldo'nun kararını kesin olarak vermediği ve yeni teknik direktör Jorge Jesus'un EURO 2028'de Cristiano Ronaldo'yu kullanmak istediği ifade edildi.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM KARNESİ

Portekiz Milli Takımı ile 233 resmi maçta forma giyen Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 146 gol atarken 45 asist yaptı.

1000 GOL HEDEFİNE 24 GOL KALDI

1000 gol hedefi olan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 976 gol attı.

Ronaldo'nun hedefine ulaşması için 24 gol daha atması bekleniyor.

Portekizli yıldızın kariyeri boyunca attığı goller: