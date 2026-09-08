Diyarbakır'da korucunun şüpheli ölümü! Cesedi istinat duvarına asılmış halde bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde güvenlik korucusu M.S., bir istinat duvarında asılı halde ölü bulundu.

Olay, Turgut Özal Mahallesi’ndeki ilçe çöplüğü mevkisinde meydana geldi. M.S.’yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde M.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Amida Haber’in haberine göre M.S., Kulp’un Aygün köyüne bağlı Hartik Mezrası’nda güvenlik korucusu olarak görev yapıyordu.

CENAZESİ MUŞ'A DEFNEDİLDİ

Amidhaber'in haberine göre; Üç çocuk babası olduğu öğrenilen M.S.’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İşlemlerin ardından gece saatlerinde ailesine teslim edilen cenaze, Muş’ta toprağa verildi.

Bir süredir Kulp merkezde yaşadığı belirtilen M.S.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.