Diyarbakır'da erkek dehşeti: Kadını silahla katledip çocuğunu kaçırdı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle parkta buluşan E.A., kucağındaki çocuğu zorla almaya çalışırken direnen eşini silahla öldürdü. Ardından çocuğunu alarak kaçan erkek, polis tarafından yakalandı..
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre boşanma aşamasındaki E.A., eşi S.A. ile kızını görmek üzere parkta buluştu.
PARKTA SİLAHLI SALDIRI
Edinilen bilgilere göre, E.A. eşinin kucağındaki çocuğu zorla almaya çalıştı. Direnişle karşılaşan şüpheli, yanında bulundurduğu silahla eşini vurdu. Saldırının ardından E.A., çocuğu da alarak olay yerinden kaçtı.
AĞIR YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandı. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)