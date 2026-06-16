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Halk TV Türkiye Diyarbakır’da anız yangını! Müdahale sürüyor

Diyarbakır’da anız yangını! Müdahale sürüyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Diyarbakır’da anız yangını! Müdahale sürüyor
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

HAVALİMANI MEVKİSİNDE ALEVLER HIZLA YAYILDI

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi eski Siverek Caddesi ile Diyarbakır Havalimanı mevkisinde yakılan anız yangınında alevler hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da anız yangını! Müdahale sürüyor - Resim : 1

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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