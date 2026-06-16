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Yeditepe İstanbul dizisinin çekildiği evde yangın!

Bir döneme damga vuran Yeditepe İstanbul dizisinin çekildiği ahşap evde yangın çıktı. Fatih’te bulunan 3 katlı binada hasara yol açan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

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Yeditepe İstanbul dizisinin çekildiği evde yangın!
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18 Mayıs 2001 ile 24 Haziran 2002 tarihleri arasında yayımlanan ünlü dizi Yeditepe İstanbul'un çekildiği evde yangın çıktı. Fatih'te bulunan ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'taki 3 katlı ahşap binanın çatı katında meydana gelen yangının kaynağı ise henüz belirlenemedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Yeditepe İstanbul dizisinin çekildiği evde yangın! - Resim : 1

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DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangın nedeniyle binada hasar oluştu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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