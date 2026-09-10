Divriği Kültür Derneği'nin 39. Pilav ve Kültür Şenliği İstanbul'da düzenlenecek

Divriği Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Pilav ve Kültür Şenliği'nin 39'uncusu, 13 Eylül Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek. Müzik, halk oyunları, söyleşiler, sergiler ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Divriği Kültür Derneği'nin düzenlediği 39. Pilav ve Kültür Şenliği, 13 Eylül 2026 Pazar günü Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Müdürlüğü'nün katkıları, Divriği Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin katılımıyla düzenlenecek.

Gün boyunca müzik ve halk oyunlarının yanı sıra söyleşiler, sergiler ve farklı etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

SAHNE PROGRAMI

Şenliğin sunumunu Birsen Çolak Kıratlı üstlenecek. Sahne programında ise İlkay Akkaya, Niyazi Koyuncu, Nesrin Ulusu, Cankat Erdoğan ve Erdoğan Emir yer alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca DKD Kadın Korosu, DKD Orkestrası ve DKD Halk Oyunları da sahne alacak.

KÜLTÜR SOKAĞI'NDA GÜN BOYU ETKİNLİK

Şenlik alanında oluşturulacak Kültür Sokağı da ziyaretçilere farklı etkinlikler sunacak. Çocuk oyun atölyeleri, el sanatları, fotoğraf ve resim sergileri, yayınevleri ve kooperatif stantları gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Programda söyleşilerin yanı sıra köy derneklerinin tanıtım stantları da yer alacak.

39. Pilav ve Kültür Şenliği, 13 Eylül Pazar günü Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nda gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.